الشيخ دريان: الاعتداء على أي لبناني يمس جميع اللبنانيين وأمنهم واستقرارهم والتضامن بين اللبنانيين هو واجب وطني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 11:20

الشيخ دريان: الاعتداء على أي لبناني يمس جميع اللبنانيين وأمنهم واستقرارهم والتضامن بين اللبنانيين هو واجب وطني

منذ 21 mins 18 September، 2024
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