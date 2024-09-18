مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان: العدوان الصهيوني اجرام موصوف ينتهك الحرمات والقيم الانسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 11:20

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان: العدوان الصهيوني اجرام موصوف ينتهك الحرمات والقيم الانسانية

منذ 22 mins 18 September، 2024
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