المقاومة الإسلامية: هذا حساب آخر وآتٍ إن شاء الله – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 06:42
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حزب الله: بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات حول الاعتداء الآثم نحمّل العدو "الاسرائيلي" المسؤولية الكاملة عنه
المقاومة الإسلامية استهدفت مبان يستخدمها العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية استهدفت مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وموقع الراهب بقذائف المدفعية
المقاومة الإسلامية تزف الشهداء: يوسف ماضي علوه "هادي" - حسن أحمد محمد "مصطفى" - حسن محمد ياسين "يامن"
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
إعلام العدو: مقتل 4 جنود اسرائيليين وإصابة عدد آخر في كمين نُصب لهم في رفح اليوم
وزير الحرب الصهيوني السابق موشيه يعلون: "اسرائيل" تتخبط في حرب استنزاف ولن تتمكن من الانتصار في 7 جبهات
فرنجية: كنا وسنبقى دائما مع المقاومة وهي تقرر الى اين تذهب الامور وهي تحمي لبنان ونعرف حرصها على وحدته
الجماعة الاسلامية: هذا الهجوم الجبان لن يفت من عزيمة اللبنانيين وإرادتهم ولن يغير من موقفهم
الناطق باسم الحكومة العراقية: رئيس مجلس الوزراء وجّه بإرسال الطواقم الطبية وفرق الطوارئ الى لبنان
حماس: نثمّن جهاد وتضحيات اخواننا في حزب الله وإصرارهم على مواصلة دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في غزة
الجهاد الإسلامي: لجوء العدو إلى هذا الخيار يدل على مستوى الإحباط وضيق الخيارات بعد الضربات التي تلقاها
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
جيش العدو الصهيوني يعترف بمقتل 4 جنود بينهم ضابط في كمين في منطقة رفح جنوب قطاع غزة عصر الثلاثاء
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
وزارة الصحة العامة في لبنان: استشهاد 3 مواطنين واصابة 2 آخرين في غارة معادية استهدفت بلدة بليدا جنوب لبنان
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
المقاومة الإسلامية: هذا حساب آخر وآتٍ إن شاء الله
منذ 20 mins
18 September، 2024
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المقاومة الإسلامية: سنواصل اليوم كما في كل الأيام عملياتنا المباركة لإسناد غزة وأهلها ومقاومتها وللدفاع عن لبنان
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