الشهيد المجاهد حسين علي علاء الدين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 00:34
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حزب الله: هذا العدوان الاجرامي طال المدنيين ايضاً وأدى الى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة
المقاومة الإسلامية: استهداف مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة
المقاومة الاسلامية زفّت الشهيد على طريق القدس المجاهد يوسف ماضي علوه "هادي" مواليد 1986 من بلدة الحفير التحتا
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
إعلام العدو: مقتل 4 جنود اسرائيليين وإصابة عدد آخر في كمين نُصب لهم في رفح اليوم
وزير الحرب الصهيوني السابق موشيه يعلون: "اسرائيل" تتخبط في حرب استنزاف ولن تتمكن من الانتصار في 7 جبهات
الرئيس نجيب ميقاتي زار الضاحية الجنوبية وقدم التعازي بالشهداء وبنجل النائب علي عمار
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للمنار: اعزي بالشهداء واؤكد ان المقاومة ستقوى ولن يؤثر هذا العمل الامني على عملها
فرنجية: كنا وسنبقى دائما مع المقاومة وهي تقرر الى اين تذهب الامور وهي تحمي لبنان ونعرف حرصها على وحدته
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان للمنار: ما يحصل يزيدنا تمسكاً بعزتنا وكرامتنا ونستذكر كل شهيد ضحى بدمائه
الناطق باسم الحكومة العراقية: رئيس مجلس الوزراء وجّه بإرسال الطواقم الطبية وفرق الطوارئ الى لبنان
وزيرا الخارجية والصحة الايرانيان وضعا امكانات ايران الصحية بخدمة لبنان وأكدا الاستعداد لإرسال طائرة لإجلاء الجرحى
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
مراسل المنار: 25 اصابة جراء قصف الاحتلال مجموعة مواطنين على دوار النادي الأهلي في مخيم النصيرات
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
وزارة الصحة العامة في لبنان: استشهاد 3 مواطنين واصابة 2 آخرين في غارة معادية استهدفت بلدة بليدا جنوب لبنان
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
الشهيد المجاهد حسين علي علاء الدين
منذ 9 mins
18 September، 2024
شهداء على طريق القدس
المصدر:
موقع المنار
المقاومة الاسلامية
حزب الله
شهداء على طريق القدس
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