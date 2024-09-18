المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد مهدي علي عمار “ذوالفقار” من بلدة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 00:34

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد مهدي علي عمار “ذوالفقار” من بلدة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس

منذ 40 mins 17 September، 2024
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