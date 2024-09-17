البنتاغون: الولايات المتحدة ليست ضالعة في تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 23:02

البنتاغون: الولايات المتحدة ليست ضالعة في تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان

منذ 51 mins 17 September، 2024
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