بلدية حولون جنوب تل أبيب: قررنا فتح الملاجئ بسبب الوضع الأمني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 23:00

بلدية حولون جنوب تل أبيب: قررنا فتح الملاجئ بسبب الوضع الأمني

منذ 54 mins 17 September، 2024
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