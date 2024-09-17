حركة حماس: ندين بشدة العمل الارهابي الصهيوني ضد لبنان ونحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن تداعيات هذه الجريمة الخطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 21:28
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حزب الله: هذا العدوان الاجرامي طال المدنيين ايضاً وأدى الى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة
حزب الله: شهداؤنا وجرحانا هم عنوان تضحياتنا على طريق القدس وسيبقى موقفنا بالنصرة للمقاومة الفلسطينية محل افتخارنا
حزب الله: ندعو أهلنا الكرام للانتباه من الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضللة بما يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو
المقاومة الاسلامية: عند دخول قوة إسناد إلى الموقع استهدفها المجاهدون بقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مؤكدة
المقاومة الإسلامية استهدفت مجموعة لجنود العدو في محيط موقع العباد بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مؤكدة
المقاومة الاسلامية: الهجوم على ثكنة راموت نفتالي أصاب بدقة أماكن ضباط وجنود العدو ردا على اعتداء العدو على بليدا
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
إعلام العدو: مقتل 4 جنود اسرائيليين وإصابة عدد آخر في كمين نُصب لهم في رفح اليوم
وزير الحرب الصهيوني السابق موشيه يعلون: "اسرائيل" تتخبط في حرب استنزاف ولن تتمكن من الانتصار في 7 جبهات
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: أمنكم من أمننا ووحدة لبنان وسلامة أهله فوق كل اعتبار وندعو لنجدة أي مصاب أو محتاج
السنوار: يعيش شعبنا في قطاع غزة بين حالة المعاناة من العدوان والحصار وحالة المقاومة الباسلة
حركة حماس: ندين بشدة العمل الارهابي الصهيوني ضد لبنان ونحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن تداعيات هذه الجريمة الخطيرة
منذ 6 mins
17 September، 2024
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