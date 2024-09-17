حزب الله:‏ شهداؤنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس انتصارا ‏لأهلنا الشرفاء في ‏قطاع غزة والضفة الغربية وإسنادا ميدانيا متواصلا وسيبقى موقفنا هذا بالنصرة والدعم والتأييد ‏للمقاومة الفلسطينية الباسلة محل اعتزازنا وافتخارنا ‏في الدنيا والآخرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 19:56

حزب الله:‏ شهداؤنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس انتصارا ‏لأهلنا الشرفاء في ‏قطاع غزة والضفة الغربية وإسنادا ميدانيا متواصلا وسيبقى موقفنا هذا بالنصرة والدعم والتأييد ‏للمقاومة الفلسطينية الباسلة محل اعتزازنا وافتخارنا ‏في الدنيا والآخرة

منذ 46 mins 17 September، 2024
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