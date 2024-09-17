قصف مدفعي صهيوني بمحيط عمارة عبد العال في حي الصبرة جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 15:20
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قصف مدفعي صهيوني بمحيط عمارة عبد العال في حي الصبرة جنوب مدينة غزة
منذ 49 mins
17 September، 2024
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