مراسل المنار: اندلاع النيران في مستعمرة المطلة الصهيونية بالتزامن مع أصوات انفجارات لصواريخ اعتراضية بأجواء المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 15:20

مراسل المنار: اندلاع النيران في مستعمرة المطلة الصهيونية بالتزامن مع أصوات انفجارات لصواريخ اعتراضية بأجواء المنطقة

منذ 52 mins 17 September، 2024
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