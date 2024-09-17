رئيس وزراء العدو السابق إيهود باراك: نتنياهو انتهك القاعدة الأولى لرئيس وزراء في الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 17 2024 - 13:48

رئيس وزراء العدو السابق إيهود باراك: نتنياهو انتهك القاعدة الأولى لرئيس وزراء في الحرب

منذ 1 ساعة 17 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة