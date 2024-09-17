وزارة الصحة في قطاع غزة: الاحتلال يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 26 شهيد و 84 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 12:16

وزارة الصحة في قطاع غزة: الاحتلال يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 26 شهيد و 84 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية

منذ 45 mins 17 September، 2024
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