إعلام العدو: عقب دوي صفارات الإنذار تم رصد سقوط 3 صواريخ في الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 12:16

إعلام العدو: عقب دوي صفارات الإنذار تم رصد سقوط 3 صواريخ في الجليل

منذ 55 mins 17 September، 2024
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