مراسل المنار: قصف صهيوني بقذائف الهاون يستهدف اطراف علما الشعب واستهداف بلدة يارين بقذيفة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 09:12

مراسل المنار: قصف صهيوني بقذائف الهاون يستهدف اطراف علما الشعب واستهداف بلدة يارين بقذيفة

منذ 44 mins 17 September، 2024
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