وزارة الخارجية الأردنية: تسلمنا جثمان الشهيد ماهر الجازي وسيتم تشييعه في الأردن بعد تسليمه لذويه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 09:12

وزارة الخارجية الأردنية: تسلمنا جثمان الشهيد ماهر الجازي وسيتم تشييعه في الأردن بعد تسليمه لذويه

منذ 53 mins 17 September، 2024
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