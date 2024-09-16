اعلام العدو: بسبب النقص في المقاتلين بالجيش الإسرائيلي جنود من البحرية سيخضعون للتدريب كمقاتلي مشاة وسيشاركون بالقتال في غزة والشمال والضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 16 2024 - 22:24

اعلام العدو: بسبب النقص في المقاتلين بالجيش الإسرائيلي جنود من البحرية سيخضعون للتدريب كمقاتلي مشاة وسيشاركون بالقتال في غزة والشمال والضفة الغربية

منذ 13 mins 16 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة