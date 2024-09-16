اعلام العدو: سقوط صاروخ ثقيل على مستوطنة المطلة حيث أدى إلى أضرار جسيمة بإحدى المباني واشتعال النيران في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 20:54

اعلام العدو: سقوط صاروخ ثقيل على مستوطنة المطلة حيث أدى إلى أضرار جسيمة بإحدى المباني واشتعال النيران في المنطقة

منذ 11 mins 16 September، 2024
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