مراسل المنار: العدو يستهدف الاطراف الشمالية لبلدة كفرشوبا بأكثر من 7 قذائف مدفعية ثقيلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 11:40

مراسل المنار: العدو يستهدف الاطراف الشمالية لبلدة كفرشوبا بأكثر من 7 قذائف مدفعية ثقيلة

منذ 23 mins 16 September، 2024
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