قصف مدفعي صهيوني عنيف على مخيم المغازي في المحافظة الوسطى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 16 2024 - 11:40

قصف مدفعي صهيوني عنيف على مخيم المغازي في المحافظة الوسطى

منذ 27 mins 16 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة