القوات المسلحة اليمنية: عملياتنا مستمرة في الانتصار للشعب الفلسطيني بعمليات عسكرية نوعية في البر والبحر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 11:40

القوات المسلحة اليمنية: عملياتنا مستمرة في الانتصار للشعب الفلسطيني بعمليات عسكرية نوعية في البر والبحر

منذ 57 mins 16 September، 2024
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