حزب الله: قرار القيادة اليمنية بالرد هو تعبير حقيقي عن الموقف الموحد لمحور المقاومة بمواصلة دعم الفلسطينيين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 10:08

حزب الله: قرار القيادة اليمنية بالرد هو تعبير حقيقي عن الموقف الموحد لمحور المقاومة بمواصلة دعم الفلسطينيين

منذ 1 ساعة 16 September، 2024
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