حزب الله: قرار القيادة اليمنية بالرد هو تعبير حقيقي عن الموقف الموحد لمحور المقاومة بمواصلة دعم الفلسطينيين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 10:08
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حزب الله: الهجوم اليمني حقق أهدافه بدقة بالغة بظروف عسكرية معقدة وكشف وهن هذا الكيان وضعفه على كل المستويات
قوات الاحتلال تقتحم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة وتنفذ حملة مداهمات واعتقالات في عدد من مدنها ومخيماتها
ترامب بعد حادث اطلاق النار بالقرب من ناديه: لن استسلم أبدا ولا شيء سيوقفني
وسائل إعلام أميركية: تبادل إطلاق نار خارج نادي دونالد ترامب ببالم بيتش أثناء مارسته لعب الغولف
الرئيس بري: ليكن المولد هذا العام عملًا وجهادًا لاستيلاد قيم الوحدة والتراحم والتلاقي فهي سبيل الخلاص للوطن والإنسان
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 24 شهيدًا و57 جريحًا
مراسل المنار: 4 شهداء و12 اصابة بقصف للاحتلال استهدف منزلا بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة
إعلام العدو: إصابة ضابط في الشرطة جراء عملية طعن في القدس
حزب الله: قرار القيادة اليمنية بالرد هو تعبير حقيقي عن الموقف الموحد لمحور المقاومة بمواصلة دعم الفلسطينيين
منذ 1 ساعة
16 September، 2024
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