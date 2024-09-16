حزب الله: الهجوم اليمني حقق اهدافه بدقة بالغة بظروف عسكرية معقدة وكشف وهن هذا الكيان وضعفه على كل المستويات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 16 2024 - 10:08

حزب الله: الهجوم اليمني حقق اهدافه بدقة بالغة بظروف عسكرية معقدة وكشف وهن هذا الكيان وضعفه على كل المستويات

منذ 1 ساعة 16 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة