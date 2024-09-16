حزب الله: نشيد اشادة عالية بالهجوم الصاروخي النوعي للقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية على الكيان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 10:06

حزب الله: نشيد اشادة عالية بالهجوم الصاروخي النوعي للقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية على الكيان الصهيوني

منذ 1 ساعة 16 September، 2024
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