صفارات الإنذار تدوي في أفيفيم بالجليل الأعلى للتحذير من عمليات إطلاق للصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 03:56

صفارات الإنذار تدوي في أفيفيم بالجليل الأعلى للتحذير من عمليات إطلاق للصواريخ

منذ 22 mins 16 September، 2024
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