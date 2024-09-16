6 شهداء بينهم طفلين وسيدة نتيجة قصف منزل لعائلة “بصل” محيط منطقة الشمعة جنوب شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 02:20

6 شهداء بينهم طفلين وسيدة نتيجة قصف منزل لعائلة “بصل” محيط منطقة الشمعة جنوب شرق مدينة غزة

منذ 2 ساعة 16 September، 2024
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