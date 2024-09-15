المقاومة الإسلامية تشن هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات ‏الإنقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لِفرقة الجولان في ثكنة يردن مُستهدفةً أماكن ‏تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى رداً على اعتداء ‏العدو الذي طال البقاع ليل أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 19:44

المقاومة الإسلامية تشن هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات ‏الإنقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لِفرقة الجولان في ثكنة يردن مُستهدفةً أماكن ‏تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى رداً على اعتداء ‏العدو الذي طال البقاع ليل أمس

منذ 23 mins 15 September، 2024
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