المقاومة الإسلامية تشن هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لِفرقة الجولان في ثكنة يردن مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى رداً على اعتداء العدو الذي طال البقاع ليل أمس – موقع قناة المنار – لبنان
المقاومة الإسلامية تشن هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لِفرقة الجولان في ثكنة يردن مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى رداً على اعتداء العدو الذي طال البقاع ليل أمس