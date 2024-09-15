المقاومة الإسلامية تدمر التجهيزات التجسسية في موقع راميا بعد استهادفها بصاروخٍ موجه أصابها بشكلٍ مباشر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 17:58
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المقاومة الإسلامية تدمر التجهيزات التجسسية في موقع راميا بعد استهادفها بصاروخٍ موجه أصابها بشكلٍ مباشر
منذ 7 mins
15 September، 2024
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