مصادر طبية فلسطينية: 12 شهيداً في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 14:14

مصادر طبية فلسطينية: 12 شهيداً في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم

منذ 1 ساعة 15 September، 2024
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