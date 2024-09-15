مصادر طبية فلسطينية: 12 شهيداً في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 15 2024 - 14:14
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
القوات اليمنية: الصاروخ تسبب بحالة من الخوف والهلع وأجبر أكثر من مليوني صهيوني على الهروب للملاجئ لأول مرة بتاريخ العدو
الرئيس بري: ليكن المولد هذا العام عملًا وجهادًا لاستيلاد قيم الوحدة والتراحم والتلاقي فهي سبيل الخلاص للوطن والإنسان
حرب الإبادة الجماعية الصهيونية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ345 على التوالي وتوقع 41206 شهداء و95337 جريحًا
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 24 شهيدًا و57 جريحًا
مصادر طبية فلسطينية: 12 شهيدًا في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم
مراسل المنار: شهيدان وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال استهدف محيط جامعة الأزهر غرب مدينة غزة
جيش الاحتلال يواصل إغلاق معابر غزة لليوم الـ132 مانعًا دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وسفر الجرحى والمرضى للعلاج
الحشد الشعبي في العراق فجر مضافة لـ"داعش" و4 عبوات كانت تعيق تقدم قواته ضمن عمليات "محمد رسول الله" في صحراء نينوى
الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة
إعلام العدو: آلاف المتظاهرين في القدس وحيفا وهرتسليا وتل أبيب وبئر السبع ورعنانا للمطالبة بإعادة الأسرى في قطاع غزة
مصادر طبية فلسطينية: 12 شهيداً في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم
منذ 1 ساعة
15 September، 2024
عاجل
غزة
التعليقات
ذات صلة
العدو يعترف بعدم إمكانية إعادة كل الأسرى بعمليات عسكرية
العدو يجنّد طالبي لجوء أفارقة للقتال في معارك غزَّة
العدوان متواصل على غزة لليوم الـ 345
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}