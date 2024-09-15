5 شهداء في قصف الاحتلال الصهيوني لعدد من الفلسطينيين في شارع صلاح الدين بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 14:16

5 شهداء في قصف الاحتلال الصهيوني لعدد من الفلسطينيين في شارع صلاح الدين بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة

منذ 2 ساعة 15 September، 2024
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