اعلام العدو: يعمل فريق إطفاء على إخماد حريق في “منطقة راوية” اندلع بعد القصف الأخير من جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 12:12

اعلام العدو: يعمل فريق إطفاء على إخماد حريق في “منطقة راوية” اندلع بعد القصف الأخير من جنوب لبنان

منذ 2 ساعة 15 September، 2024
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