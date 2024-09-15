العدوان متواصل على غزة لليوم الـ 345

في اليوم الـ345 للحرب على غزة، واصل الاحتلال قصف مناطق عدة منها في مخيمي النصيرات وجباليا ومنطقة المواصي غربي رفح، إلى جانب قيامه بنسف مبان سكنية في حي تل السلطان.

وفي التفاصيل، فقد استشهد 3 مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً في محيط دوار أبو صرار بمخيم النصيرات، كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب المناطق الشمالية من المخيم.

واستشهد مواطن وأصيب عدد آخر، فجر الأحد، جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة “سويدان” في محيط بركة أبو راشد أول شارع مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال القطاع.

وشنت صباح اليوم طائرات الاحتلال غارة على شمال غزة، وقصفت مدفعيته شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال مبانٍ سكنية في حي تل السلطان غرب مدينة رفح. واستهدف قصف إسرائيلي بيت حانون شمال غزة، وشنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم جباليا شمال غزة.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، النار من آلياتها شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، فجر اليوم، شمال غرب رفح.

المصدر: مواقع إخبارية