اعلام العدو : مجلس مستوطنات الجليل الأعلى يصدر تعليمات بالبقاء بالقرب من المساحات المحصنة والملاجئ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 10:06
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المقاومة الإسلامية: استهداف ثكنة "راوية" جاء إسنادًا لغزة وردًّا على الاعتداءات على الجنوب وخصوصًا على الصرفند
المقاومة الإسلامية استهدفت تموضعًا لجنود العدو في موقع المطلة بمحلقة انقضاضية وحققت فيه إصابات مؤكدة
السيد الحوثي: الأمريكي كما الإسرائيلي مجرمون وأكثر ضحاياهم من الأطفال والنساء في كل الجبهات وكل البلدان المستهدفة
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الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة
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المقاومة الإسلامية استهدفت منظومة فنية في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية وأصابتها إصابة مباشرة أدت إلى تدميرها
اعلام العدو : مجلس مستوطنات الجليل الأعلى يصدر تعليمات بالبقاء بالقرب من المساحات المحصنة والملاجئ
منذ 42 mins
15 September، 2024
عاجل
مستوطنات الجليل الأعلى
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