غارة لطيران العدو الاسرائيلي تستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 04:48

غارة لطيران العدو الاسرائيلي تستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 15 September، 2024
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