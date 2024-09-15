شرطة العدو الاسرائيلي تعتقل 15 متظاهرا في تل أبيب خلال الاحتجاجات للمطالبة بإعادة الأسرى الصهاينة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 01:36

شرطة العدو الاسرائيلي تعتقل 15 متظاهرا في تل أبيب خلال الاحتجاجات للمطالبة بإعادة الأسرى الصهاينة في غزة

منذ 49 mins 15 September، 2024
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