تقرير مصور | رسيل…معلم بحري يخلد شهداء القوة البحرية في المقاومة الاسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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تقرير مصور | رسيل…معلم بحري يخلد شهداء القوة البحرية في المقاومة الاسلامية
منذ 15 mins
14 September، 2024
تقارير مصورة
-
لبنان
معلم بحري تكريماً لشهداء القوة البحرية الاوائل في المقاومة الاسلامية .
المصدر:
قناة المنار
القوة البحرية
المقاومة الاسلامية
رسيل
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