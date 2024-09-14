تقرير مصور | رسيل…معلم بحري يخلد شهداء القوة البحرية في المقاومة الاسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 14 2024 - 22:18

تقرير مصور | رسيل…معلم بحري يخلد شهداء القوة البحرية في المقاومة الاسلامية

منذ 15 mins 14 September، 2024
رسيل 2
تقارير مصورة - لبنان

معلم بحري تكريماً لشهداء القوة البحرية الاوائل في المقاومة الاسلامية .

 

رسيل 3

رسيل 5

رسيل 4

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة