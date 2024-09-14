مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة استهدفوا موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 18:58

مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة استهدفوا موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة

منذ 60 mins 14 September، 2024
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