‌‏‌‏المقاومة ‏الإسلامية تستهدف مرابض مدفعية ‏العدو في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وتصيبها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 15:24

‌‏‌‏المقاومة ‏الإسلامية تستهدف مرابض مدفعية ‏العدو في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وتصيبها إصابة مباشرة

منذ 27 mins 14 September، 2024
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