مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية شنوا هجومًا جويًا بمسيرة انقضاضية على ‏مقر لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده ‏واصابت هدفها بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 13:32

مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية شنوا هجومًا جويًا بمسيرة انقضاضية على ‏مقر لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده ‏واصابت هدفها بدقة

منذ 37 mins 14 September، 2024
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