‏المقاومة ‏الإسلامية: قصفنا قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ ‏الدقيقة 282 ومخازن التسليح والطوارئ التابعة لها في يفتاح إليفليط شمال غربي بحيرة طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 11:28

‏المقاومة ‏الإسلامية: قصفنا قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ ‏الدقيقة 282 ومخازن التسليح والطوارئ التابعة لها في يفتاح إليفليط شمال غربي بحيرة طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا

منذ 1 ساعة 14 September، 2024
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