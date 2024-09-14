قوات الشهيد عمر القاسم : قصفنا تجمعاً لقوات  العدو في محور “نتساريم” بعدد من قذائف الهاون العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 11:28

قوات الشهيد عمر القاسم : قصفنا تجمعاً لقوات  العدو في محور “نتساريم” بعدد من قذائف الهاون العيار الثقيل

منذ 2 ساعة 14 September، 2024
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