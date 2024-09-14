المتحدث باسم جيش العدو: إطلاق 55 صاروخًا من لبنان تجاه الجليل الأعلى منذ صباح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 14 2024 - 11:28

المتحدث باسم جيش العدو: إطلاق 55 صاروخًا من لبنان تجاه الجليل الأعلى منذ صباح اليوم

منذ 2 ساعة 14 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة