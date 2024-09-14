إعلام العدو: حزب الله يوسع مدى النيران ويركز على صفد ومنطقة طبريا و”روش بينا” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 14 2024 - 09:22

إعلام العدو: حزب الله يوسع مدى النيران ويركز على صفد ومنطقة طبريا و”روش بينا”

منذ 6 mins 14 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة