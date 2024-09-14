إعلام العدو: سقوط عدد من الصواريخ بين منطقة روش بينا وشمال بحيرة طبريا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 09:22

إعلام العدو: سقوط عدد من الصواريخ بين منطقة روش بينا وشمال بحيرة طبريا

منذ 7 mins 14 September، 2024
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