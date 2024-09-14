وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت 19 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك خلال الليلة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 09:22

وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت 19 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك خلال الليلة الماضية

منذ 1 ساعة 14 September، 2024
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