مقاومون يستهدفون قوات العدو الاسرائيلي بعبوة ناسفة خلال اقتحامها مخيم العين غرب مدينة نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 05:34

مقاومون يستهدفون قوات العدو الاسرائيلي بعبوة ناسفة خلال اقتحامها مخيم العين غرب مدينة نابلس بالضفة المحتلة

منذ 33 mins 14 September، 2024
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