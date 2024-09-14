صحيفة معاريف الصهيونية: غالانت وقادة أجهزة الأمن يحذرون من أن الضفة الغربية على شفا الانفجار مؤكدين أنهم يواجهون تصعيدا أمنيا خطيرا قد يؤدي إلى قتل المئات في “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 04:04

صحيفة معاريف الصهيونية: غالانت وقادة أجهزة الأمن يحذرون من أن الضفة الغربية على شفا الانفجار مؤكدين أنهم يواجهون تصعيدا أمنيا خطيرا قد يؤدي إلى قتل المئات في “إسرائيل”

منذ 31 mins 14 September، 2024
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