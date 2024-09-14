المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا دبابة ميركافا صهيونية على طريق ‏رويسات العلم – زبدين بصاروخ موجه وأصابوها بشكل مباشر مما أدى الى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 04:04

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا دبابة ميركافا صهيونية على طريق ‏رويسات العلم – زبدين بصاروخ موجه وأصابوها بشكل مباشر مما أدى الى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها

منذ 2 ساعة 14 September، 2024
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