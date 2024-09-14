المقاومة الإسلامية: ‏قصف عميعاد جاء ردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة ‏الاحمدية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 04:02

المقاومة الإسلامية: ‏قصف عميعاد جاء ردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة ‏الاحمدية

منذ 2 ساعة 14 September، 2024
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