مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 02:28

مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان

منذ 40 mins 14 September، 2024
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